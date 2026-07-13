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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از ارائه طرح ابتکاری برای مهار سیلاب و انتقال آب به شرق استان خبر داد و گفت: با توجه به هدررفت حجم قابل توجهی از آب شیرین رودخانه‌ها در زمان سیلاب، پیشنهاد ایجاد یک کانال سراسری انتقال آب همراه با جاده ساحلی در دستور مطالعه قرار گرفته است.

داوودیان افزود: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، سالانه حدود ۲۱۵ میلیون مترمکعب آب مازاد در مناطق مرکزی استان قابل انتقال به شرق مازندران است که اجرای این طرح می‌تواند بخش مهمی از کمبود آب در مناطق نکا و بهشهر را جبران کرده و همزمان به حفظ تالاب میانکاله نیز کمک کند.





او با اشاره به رفع برخی موانع اجتماعی در طرح‌های شرق مازندران افزود: اسناد مناقصه مجتمع آبرسانی شماره هشت طرح جامع تامین آب آشامیدنی مازندران از آب‌های سطحی که سه شهرستان نکا، بهشهر و گلوگاه را زیر پوشش قرار می‌دهد آماده شده و فراخوان انتخاب پیمانکار جدید آن در هفته‌های آینده منتشر می‌شود.





مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که برخی طرح‌های مهم آبرسانی استان همچنان با موانع فرابخشی روبه‌رو هستند، افزود: ساخت سد کسلیان و مجتمع‌های آبرسانی پنج و ۶ با وجود تکمیل مطالعات همچنان در انتظار صدور مجوز‌های زیست‌محیطی در سطح ملی قرار دارند.





داوودیان با اشاره به روند اجرای طرح‌های آبرسانی در نقاط مختلف استان افزود: در غرب مازندران، عملیات اجرایی خط انتقال ۲۸ کیلومتری تنکابن و رامسر با سرعت در حال انجام است و با تأمین ۵۰۰ میلیارد تومان و پیگیری برای تامین اعتبار از منابع عمومی، با تکمیل این طرح تحول چشمگیری در تأمین آب آشامیدنی این منطقه ایجاد خواهد شد.





وی درباره وضعیت آبرسانی در مرکز استان نیز گفت: مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی باغ کرمانی ساری به همراه خط انتقال مربوطه که سال گذشته وارد مدار بهره‌برداری شد تا میزان آب تحویلی برای توزیع در شهر ساری از هزار لیتر بر ثانیه به هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش یابد.





مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران درباره طرح‌های تامین آب شرق استان نیز گفت: تصفیه‌خانه آب آشامیدنی نکا اکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پس از تکمیل علاوه بر تأمین آب آشامیدنی نکا، به تقویت شبکه آبرسانی بهشهر نیز کمک خواهد کرد.



تأمین تسهیلات بانکی برای طرح‌های آبی

داوودیان با اشاره به وضعیت تأمین تسهیلات بانکی برای طرح‌های عمرانی آب در مازندران گفت: برای طرح‌های مهم در رامسر، تنکابن، عباس‌آباد، ساری، میاندورود و سد زارم‌رود و گلورد، موافقت برای پرداخت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت شده و تفاهم‌نامه‌های مربوطه در حال مبادله است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران خواستار تسریع در روند تخصیص اعتبارات شد و افزود: برخی طرح‌ها از جمله پروژه‌های آبرسانی شهر‌های گروه الف و شبکه آبیاری و زهکشی هراز در فرآیند دریافت تسهیلات با کندی مواجه هستند و برای تحقق اعتبارات مرتبط با این طرح‌های مهم به پیگیری بیشتر در سطح استانی و ملی نیاز داریم.





وی با اشاره به تحولات مالی این دستگاه در دولت چهاردهم، از رشد ۱۳۰ درصدی اعتبارات این شرکت طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: بودجه این دستگاه اجرایی از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که بسترساز جهش در اجرای طرح‌های زیرساختی حوزه آب استان شده است.





مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: از مجموع سه هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای سال ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جذب شده که ۷۵۰ میلیارد تومان آن از محل ماده ۵۶ تأمین و به طرح‌ها تزریق شده است.





وی با اشاره به برنامه‌های تأمین مالی برای سال ۱۴۰۵ افزود: علاوه بر اعتبارات عمومی و مصوبات سفر ریاست‌جمهوری، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و بر همین اساس نیز ۱۳ قطعه زمین متعلق به این شرکت در نقاط مختلف استان برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.





داوودیان مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ را حدود پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در صورت تحقق این منابع، بخش قابل توجهی از پروژه‌های نیمه‌تمام و زیرساختی حوزه آب در مازندران به سرانجام خواهد رسید.