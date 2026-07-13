مردم شهرستان پردیس در یکصد و سی و چهارمین شب مستمر تجمعات مردمی، با حضور در میدان شهید رئیسی، بر حمایت مطلق از نیروهای مسلح و لزوم صیانت از حقوق راهبردی ایران در تنگه هرمز تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اقتدار دفاعی کشور را عامل بازدارندگی در برابر تهدیدهای دشمنان دانستند و بر ضرورت حفظ امنیت و منافع ملی تأکید کردند.

حاضران با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، بر لزوم صیانت از حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران در این آبراه بین‌المللی و پایبندی طرف‌های مقابل به تعهدات و توافقات تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با بیان اینکه هرگونه تهدید یا اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران باید با پاسخ متناسب و قاطع مواجه شود، از آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح کشور در دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران قدردانی کردند.

در این مراسم، مردم با سر دادن شعارهایی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر وحدت، انسجام ملی و پشتیبانی از نیروهای مسلح تأکید کرده و اعلام کردند که در دفاع از عزت، امنیت و منافع کشور همواره در کنار مدافعان ایران اسلامی خواهند ایستاد.