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انجمنهای صنعت روغن پالم اندونزی، روسیه و اوراسیا با امضای تفاهمنامهای در مسکو، همکاریهای خود را در زمینه تجارت و سرمایهگذاری و توسعه بازار محصولات روغن پالم گسترش دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بر اساس این توافق طرفها همکاریهای خود را از طریق تبادل اطلاعات، اجرای برنامههای مشترک تبلیغاتی، توسعه شبکههای تجاری و تسهیل دسترسی به بازار برای روغن پالم و فرآوردههای آن گسترش خواهند داد.
همچنین افزایش همکاری میان فعالان این صنعت با هدف توسعه تجارت میان اندونزی، روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از دیگر محورهای این تفاهمنامه است.
سفیر اندونزی در روسیه، امضای این تفاهمنامه را نشانه گسترش روابط اقتصادی جاکارتا و مسکو دانست و تأکید کرد: این همکاری، گامی راهبردی برای تقویت روابط میان بخشهای خصوصی دو کشور است و اندونزی به عنوان بزرگترین تولیدکننده روغن پالم جهان آمادگی دارد همکاریهای سودمند متقابلی را با روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حوزه تجارت، سرمایهگذاری و همکاریهای صنعتی توسعه دهد.
اندونزی بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده روغن پالم در جهان به شمار میرود و روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از بازارهای رو به رشد برای محصولات روغن پالم این کشور محسوب میشوند.
سفارت اندونزی در مسکو اعلام کرد، این تفاهمنامه میتواند با تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی، افزایش شناخت از ظرفیتهای بازار و ایجاد فرصتهای جدید تجاری و سرمایهگذاری، به گسترش همکاریهای اقتصادی میان اندونزی و منطقه اوراسیا کمک کند.