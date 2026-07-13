به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عطاءاله اکبری در جلسه پایش طرح‌های اولویت‌دار سیستان و بلوچستان، گفت: سال گذشته ۱۴ طرح با هدف ارتقاء زیرساخت‌های شهرستان فنوج به تصویب رسید که تمامی آنها در بازه زمانی تعیین‌شده به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی ادامه داد: طرح‌های اولویت‌دار سال ۱۴۰۴ این شهرستان در چارچوب وظایف چهار دستگاه اجرایی تعریف شده بود که با هدایت هدفمند منابع مالی و مدیریت میدانی، پرونده طرح‌هایی که طی دو دوره برنامه پنج‌ساله توسعه آغاز شده بود، به سرانجام رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه‌ریزی برای سال آینده گفت: جلسات اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی شهرستان‌ها برای سال مالی ۱۴۰۵ طی مدت ۱۵ روز برگزار شده و مصوبات این جلسات پس از طرح در شورای برنامه‌ریزی استان، در قالب سندی مدون به دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران ابلاغ خواهد شد.

شهرستان فنوج با ۷۴ دهیاری فعال، با بیش از ۶۵ هزار نفر جمعیت و وسعتی افزون بر هفت هزار و ۷۳۰ کیلومتر مربع، در فاصله ۴۹۰ کیلومتری زاهدان قرار گرفته است.