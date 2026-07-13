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افزایش دما و ماندگاری هوای گرم تا اواخر وقت فردا سه شنبه ۲۳ تیر در هرمزگان، به ویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: براین اساس وزش باد گرم و خشک، افزایش دما بخصوص در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان همچنین بروز گرد و غبار و انتقال آن از استانهای همجوار به استان پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: از بعدازظهر افزایش بادهای جنوب غربی بر روی دریا، سواحل وجزایر نیز وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: تنگه هرمز و دریای عمان هم در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی، متلاطم است.
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حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورها بخصوص سبک و صیادی صورت گیرد.
وی گفت: از فردا سه شنبه افزایش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان پیش بینی میشود و از چهارشنبه تا پایان هفته با تشدید سرعت باد، سایر نواحی دریایی استان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و دریا نسبتاً مواج میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: به لحاظ دمایی امروز و فردا کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش دمای بیشینه (۲ تا ۴ درجه سلسیوس) پیش بینی میشود.
حمزه نژاد توصیه کرد: از رفت و آمدهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز بویژه در ساعات ظهر خودداری و در مصرف حاملهای انرژی صرفه جویی شود.