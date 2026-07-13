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خاموشیهای چرخشی در اصفهان، برای بهینهسازی و اصلاح شبکههای برق اعمال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت برق شهرستان اصفهان گفت: در قالب طرح سامان شبکههای برق، در چند روز اخیر در نقاط مختلف استان خاموشیهای برنامهریزیشدهای اعمال میشود و هیچ تصمیمی برای خاموشی خانگی گرفته نشده است.
دادخواه روزهای سختی را برای یک ماه آینده درپیش رو دانست و افزود: در تابستان دمای هوا رو به افزایش است و پیشبینی میشود مصرف برق تا حدود پنجم مرداد ماه به اوج خود برسد.
وی گفت: به همین دلیل، شبکههایی را که احتمال آسیبپذیری بیشتری در این شرایط دارند براساس اولویتبندی بهینهسازی میشوند.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان ابراز امیدواری کرد در ۲۰ روز تا یک ماه آینده شبکه به طور کامل آماده شود.
قاسمی افزود: اگر در آینده تصمیم به اعمال خاموشی خانگی گرفته شود، با برنامهریزی دقیق و اطلاعرسانی در وبگاه شرکت توزیع برق و نرم افزار «برق من» به اطلاع شهروندان خواهد رسید.