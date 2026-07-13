به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله محسن اراکی در پی پیام رهبر معظم انقلاب، با توصیف پیام ایشان به عنوان اعلام آغاز دوران جدید و جهانی شدن انقلاب اسلامی، از جوانان غیور جهان خواست تا در راستای اجرای حکم خدا و انتقام خون شهید بزرگ و تمامی شهدای مظلوم، علیه جنایتکارانی، چون ترامپ و نتانیاهو و تمامی شرکای آنها در جنایات بین‌المللی، هرگونه اقدام و تلاشی را به کار بندند.

در این فراخوان می‌خوانیم: پیام رهبر بزرگوار و عزیز فرمانی واجب الطاعة است که بر تمامی کسانی که می‌توانند به هر نحو در تحقق آن گامی بردارند واجب است سریعاً اقدام لازم به عمل آورند. ترامپ و نتانیاهو در رأس فهرست قرار دارند و تمامی فرماندهان نظامی و سیاسی همراه با این دو جنایتکار بلکه تمامی سربازان و نیرو‌های نظامی و تدارکاتی آنان که در جنایت‌های اینان در غزه و کرانه باختری و لبنان و یمن و عراق و ایران سهیم و شریک‌اند مشمول این حکم ولایتی لازم الإجرا می‌باشند.