به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: بامداد امروز، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور اصفهان به شهرضا، حدفاصل مهیار تا شهرک صنعتی رازی به مرکز اورژانس استان گزارش شد. عباس عابدی با بیان اینکه بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد، افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل ۲ زن، ۲ کودک دختر و ۲ کودک پسر دچار مصدومیت شدند. وی گفت: تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی امیرالمؤمنین (ع) شهرضا منتقل شدند.