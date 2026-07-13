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رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چالوس از ساخت و تعمیر ۱۲۱ واحد مسکونی برای خانوادههای تحت حمایت این نهاد در سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چالوس از ساخت و تعمیر ۱۲۱ واحد مسکونی برای خانوادههای تحت حمایت این نهاد در سال گذشته خبر داد و گفت: یکی از مهمترین اولویتهای کمیته امداد، فراهمسازی شرایط مناسب برای برخورداری خانوادههای نیازمند از مسکن ایمن و مناسب است.
احمد عاشوریان افزود: در راستای حمایت از خانوادههای تحت پوشش و کاهش مشکلات آنان در زمینه تامین سرپناه، ۲۵ واحد مسکونی با اعتباری بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در شهرستان چالوس ساخته شده است.
او با بیان اینکه این واحدها با همکاری بسیج سازندگی سپاه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا و تکمیل شدهاند،ادامه داد: کمیته امداد در کنار پرداخت کمکهای معیشتی و سایر حمایتها، موضوع مسکن را به عنوان یکی از نیازهای اساسی مددجویان در اولویت قرار داده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چالوس از ۹۶ مورد تعمیر و بازسازی منازل مددجویان خبر داد و گفت: در این بخش بیش از ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده تا خانوادههای تحت حمایت در منازل مناسبتر و ایمنتری زندگی کنند.
عاشوریان ادامه داد: بسیاری از منازل مددجویان به دلیل فرسودگی نیازمند تعمیرات اساسی، بازسازی، مقاومسازی و بهسازی هستند و کمیته امداد با بهرهگیری از ظرفیت خیران، نهادهای حمایتی و دستگاههای اجرایی تلاش میکند این نیازها را بهصورت مستمر پیگیری و برطرف کند.