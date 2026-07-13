وضعیت هوای اصفهان قابل قبول است، اما هوای شاهین‌شهر در وضعیت قرمز اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۸۰ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با ۶۷، پارک زمزم ۶۳، بزرگراه خرازی ۹۳، دانشگاه صنعتی ۷۱، رودکی ۹۴، رهنان ۸۷، سپاهان‌شهر ۶۵، فرشادی ۶۷، فیض ۶۸، کاوه و میرزا طاهر ۷۵، کردآباد ۷۶ و محور شرق اصفهان منطقه قهاب ۸۱ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوا در ایستگاه زینبیه با ۱۳۴ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه شاهین‌شهر قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در خمینی‌شهر و کاشان قابل قبول است.

هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان تا اواسط هفته ادامه دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.