به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بهروز الیاسی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، در مجموع ۱۳ هزار و ۶۵۰ تن انواع کود کشاورزی در سطح استان توزیع شده است.

وی افزود: این میزان کود توزیعی به تفکیک شامل: ۱۳۰۰ تن در شهرستان همدان، ۱۵۷۵ تن در شهرستان نهاوند، ۱۳۵۰ تن در شهرستان ملایر، ۲۸۲۰ تن در شهرستان کبودراهنگ، ۱۲۲۵ در شهرستان تویسرکان، ۱۵۷۰ تن در شهرستان اسدآباد، ۱۵۲۰ تن در شهرستان بهار، ۱۲۷۰ تن در شهرستان رزن، ۳۰۰ تن در شهرستان درگزین و ۷۲۰ تن در شهرستان فامنین در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

الیاسی تأکید کرد: تأمین مستمر نهاده‌های کشاورزی از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جهت پشتیبانی از تولید و تحقق امنیت غذایی است.