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مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از صدور نخستین پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده «عصاره مایع زعفران» در یکی از واحدهای تولیدی شهرستان قاین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت:پس از طی مراحل ارزیابی، انجام آزمونهای تخصصی، بررسی فرآیند تولید و احراز انطباق محصول با الزامات استانداردهای ملی، نخستین پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده عصاره مایع زعفران در یکی از واحدهای تولیدی شهرستان قاین صادر شد.
بذری افزود: صدور این پروانه نشاندهنده رعایت الزامات کیفی، بهداشتی و فنی در فرآیند تولید این محصول بوده و زمینهساز افزایش اعتماد مصرفکنندگان، توسعه بازارهای داخلی و تقویت ظرفیت صادراتی فرآوردههای زعفران خراسان جنوبی خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی به عنوان یکی از قطبهای تولید زعفران کشور افزود: توسعه صنایع فرآوری و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، یکی از مهمترین راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان و افزایش سهم استان در بازارهای ملی و بینالمللی است که استاندارد نقش مؤثری در تحقق آن ایفا میکند.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: اداره کل استاندارد خراسان جنوبی ضمن حمایت از واحدهای تولیدی متعهد به کیفیت، آمادگی دارد با ارائه خدمات فنی، مشاورهای و نظارتی، زمینه اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای سایر فرآوردههای تولیدی استان را نیز فراهم کند.
بذری افزود: استفاده از علامت استاندارد علاوه بر تضمین کیفیت و ایمنی محصول، موجب افزایش اعتماد مصرفکنندگان، ارتقای رقابتپذیری واحدهای تولیدی و توسعه پایدار تولید در خراسان جنوبی خواهد شد.