در ادامه این مراسم، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با اشاره به روند شکلگیری این همکاری گفت: طی شش ماه گذشته، جلسات و هماهنگیهای متعددی با وزارت علوم، پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها انجام شد تا زمینه اجرای این تفاهمنامه فراهم شود و زنجیره انتقال فناوری به روستاها تکمیل شود.
وی با بیان اینکه توسعه روستایی در سالهای گذشته بیشتر بر ایجاد زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز، راه و مخابرات متمرکز بوده است، افزود: اگرچه این اقدامات ضروری بوده، اما توسعه تنها به زیرساخت محدود نمیشود و دو حوزه اقتصاد پایدار و فناوریهای نوین نیز باید بهعنوان ارکان اصلی توسعه روستاها مورد توجه قرار گیرند.
حسینزاده تأکید کرد: توسعه پایدار در مناطق روستایی و محروم بدون بهرهگیری از فناوری امکانپذیر نیست و استفاده از ظرفیت اکوسیستم فناوری میتواند بهرهوری را افزایش داده و زمینه رشد تولید و ایجاد اشتغال را فراهم کند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه ملی روستا اظهار کرد: در کنار معرفی ظرفیتهای بومی و تولیدات محلی، شرکتهای فناور و دانشبنیان نیز آخرین دستاوردهای خود را عرضه کردند تا زمینه ارتباط میان نوآوران، سرمایهگذاران و صنایع بزرگ فراهم شود و فناوریهای مورد نیاز روستاها سریعتر به مرحله اجرا برسد.
وی همچنین از توسعه الگوهایی مانند دهکدههای هوشمند روستایی خبر داد و گفت: مدیریت هوشمند منابع آب، انرژی و خدمات عمومی در روستاها از جمله محورهایی است که در قالب این برنامه دنبال میشود تا دسترسی مردم به خدمات بهبود یابد و بستر توسعه اقتصادی در مناطق روستایی فراهم شود.
حسینزاده با تأکید بر تغییر رویکرد در برنامهریزی برای توسعه روستاها تصریح کرد: به جای تمرکز بر کمبودها، باید ظرفیتهای موجود هر روستا شناسایی و تقویت شود. شناخت این ظرفیتها و سرمایهگذاری بر پایه آنها میتواند مسیر توسعه را هموار کرده و محدودیتهای موجود را برطرف کند.
حسینزاده در پایان با تأکید بر تداوم این همکاری گفت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حمایت و هدایت رئیسجمهور و وزیر علوم، آمادگی دارند این برنامه را بهصورت عملیاتی و مستمر دنبال کنند.
وی افزود: اجرای این برنامه محدود به شرایط عادی نیست و حتی در شرایط دشوار نیز روند توسعه فناوری و تقویت اقتصاد روستایی متوقف نخواهد شد. هدف این همکاری، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناوری کشور برای توسعه پایدار روستاها و مناطق محروم و ارتقای کیفیت زندگی در سراسر ایران است.