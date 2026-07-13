محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و وزارت علوم گفت: هم اکنون بیش از ۱۶ هزار واحد فناور در پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور فعالیت می‌کنند که می‌توانند شبکه‌ای از ظرفیت‌های نوآوری را برای توسعه روستاها و مناطق محروم شکل دهند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۷ درصد این واحدها در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارند، افزود: شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه‌های تجهیزات الکترونیکی، مکانیک، زیست‌فناوری، نانو و دیگر فناوری‌های نوین نیز حضور دارند و این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه ایجاد کسب‌وکارهای جدید در روستاها را فراهم کند.

شهیکی با اشاره به راه‌اندازی مراکز انتقال فناوری روستایی اظهار کرد: دو راهبرد اصلی در این برنامه دنبال می‌شود؛ نخست، شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری برای ایجاد کسب‌وکارهای تخصصی در روستاها و دوم، حمایت از ایده‌های نوآورانه دانشگاهی و تبدیل آنها به استارتاپ‌های روستامحور در زنجیره ارزش تولید.

معاون فناوری وزیر علوم افزود: استفاده از سازوکار نوآوری باز، زمینه انتقال فناوری‌های مورد نیاز روستاها را فراهم می‌کند. از جمله این فناوری‌ها می‌توان به پمپ‌های خورشیدی تولیدشده در پارک‌های علم و فناوری، هیدروپنل‌های تولید آب از رطوبت هوا، تجهیزات فرآوری و استخراج گیاهان دارویی، سامانه‌های کشاورزی نوین، گلخانه‌های هیدروپونیک و آکواپونیک و فناوری‌های تولید علوفه اشاره کرد.

وی ادامه داد: تولید کندوهای خورشیدی، پهپادهای کشاورزی برای سمپاشی و آبیاری، سامانه‌های هوشمند آبیاری، فناوری‌های تبدیل پسماندهای دامی به انرژی، دستگاه‌های فرآوری محصولات کشاورزی مانند زعفران، خرما، پسته و گیاهان دارویی و همچنین توسعه تجهیزات کشاورزی در پارک‌های علم و فناوری از دیگر ظرفیت‌هایی است که قابلیت انتقال به مناطق روستایی را دارد.