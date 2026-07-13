به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سخنران این مراسم حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید را در تاریخ جهان بی نظیر خواند و این حضور حماسی در ایران و عراق را نشانه وحدت و انسجام ملت و جبهه مقاومت بیان کرد.

حجت الاسلام ماندگاری با بیان اینکه انتقام رهبر شهیدمان نابودی اسرائیل است، گفت: امروز مطالبه ملت از مسئولان، انتقام خون امام شهید، مدیریت تنگه هرمز، معرفی و تنبیه متجاوز، برگرداندن دارایی‌های بلوکه شده، اتحاد جهبه مقاومت در ایران، عراق، لبنان و فلسطین و داشتن انرژی هسته‌ای به مقدار نیاز است.

وی تصریح کرد: انگ خیانت و اختلاف و از هم گسیختن جامعه، خواست دشمن است و باید به دشمن نشان دهیم که به صورت متحد و یکپارچه پای پرچم الهی ایستادیم.