به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نشست ستاد اربعین با حضور مدیرکل صداوسیمای گیلان، دبیر ستاد اربعین استان، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان، جمعی از مسئولان مواکب استان و معاونان و مدیران مرکز، در سالن جلسات صداوسیمای گیلان برگزار شد.

دبیر ستاد اربعین گیلان در این نشست، گفت: از ۹ تیر آغاز نام نویسی زائران اربعین حسینی تاکنون، ۷ هزار و ۱۶۶ نفر از استان گیلان در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند که از این لحاظ استان ما در رتبه هفدهم کشور قرار دارد.

محمود قاسمی افزود: امسال ۲۵ موکب از استان گیلان در کشور عراق به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد که دو موکب در بخش درمانی فعالیت می‌کنند.

مدیر کل صدا و سیمای گیلان نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت پیاده‌روی اربعین امسال، گفت: با توجه به شهادت رهبر عزیزمان، باید با برنامه‌ریزی و اهتمام ویژه، یاد و نام ایشان را در بزرگ‌ترین اجتماع جهان اسلام زنده نگه داریم.

تقی ربانی افزود: صداوسیمای گیلان با طراحی پویش «به نیابت از امام شهید» و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های صدا، سیما، خبر و فضای مجازی، برای ترویج و پوشش گسترده این حرکت عظیم مردمی آمادگی کامل دارد.

مجید دوهندو، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان هم در این نشست با بیان اینکه امسال برنامه‌های اربعین با محوریت گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، از اعزام نخستین موکب استان در روز یکشنبه از گلزار شهدای رشت خبر داد.