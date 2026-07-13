برداشت ۶ هزار تن کلزا در لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر اهمیت استراتژیک کشت دانههای روغنی تاکید کرد و گفت: پیشبینی میشود مجموع تولید کلزای استان در سال جاری به ۶ هزار تن برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
نامدار صیادی با تاکید بر اهمیت استراتژیک کشت دانههای روغنی، بهویژه کلزا، اظهار کرد: کشت کلزا از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است،این محصول که در تناوب با گندم کشت میشود، یکی از بهترین گزینهها برای بهبود کیفیت خاک و افزایش عملکرد محصولات بعدی نظیر گندم و جو در سالهای آتی میباشد.
وی بیان کرد: در حال حاضر حدود چهار هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان، بهویژه در شهرستانهای سلسله و پلدختر، زیر کشت کلزا رفته است.
صیادی ادامه داد: تاکنون برداشت از حدود ۳ هزار هکتار از این سطح آغاز شده که حاصل آن حدود ۴ هزار تن محصول بوده است و پیشبینی میشود مجموع تولید کلزای استان در سال جاری به ۶ هزار تن برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر لرستان با اختصاص ۲ درصد از تولید کلزای کشور، در جایگاه رتبههای هشتم تا دهم کشوری قرار دارد که این میزان در سال های مختلف متفاوت است.