پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شاهرود در استان سمنان گفت: مرمت و ساماندهی حمام تاریخی روستای خانخودی در بخش بیارجمند، با هدف صیانت از معماری بومی و حفظ میراث فرهنگی منطقه، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمدصادق رضویان گفت: حمام تاریخی ۲۰۰ ساله خانخودی یکی از آثار ارزشمند بخش بیارجمند در شاهرود سمنان است که در راستای حفظ اصالت ساختاری و جلوگیری از تخریب بیشتر، در دستور کار عملیات مرمت قرار گرفته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شاهرود با تاکید بر اینکه در این مرحله از طرح، تمرکز اصلی بر عملیاتهای زیربنایی و اصلاح ساختاری بنا است، افزود: در مرحله کنونی، عملیاتهای تخصصی شامل حذف الحاقات، برداشت اندودهای فرسوده و سبکسازی بام جهت کاهش بار اضافی بر سازه در دست اجرا است.
وی گفت: در ادامه این مرحله، اجرای کاهگل بر روی بام و اصلاح شیببندیها و شبکه ناودانها انجام میشود تا از نفوذ آب و آسیبهای احتمالی به بدنه اصلی حمام جلوگیری شود.
رضویان با اشاره به موقعیت جغرافیایی این اثر افزود: روستای خانخودی که در بخش بیارجمند و در نزدیکی روستای قلعهبالا واقع شده است، از نظر میراث فرهنگی، ظرفیت های قابل توجهی دارد و مرمت این حمام تاریخی نه تنها به حفظ هویت معماری روستای خانخودی کمک میکند، بلکه میتواند ظرفیتهای گردشگری این منطقه را نیز در آینده تقویت کند.