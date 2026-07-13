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در منطقه کاشان ۹۵۰ شرکت تولیدی با ۷۰ هزار کارگر بیش از ۳۰۰ نوع محصول تولید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان در جریان بازدید از سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی راوند و بررسی مسائل و موانع پیشروی این شرکتها گفت: سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون دلار کالا از گمرک کاشان به ۳۰ کشور صادر میشود.
مجتبی راعی در این بازدیدها بر لزوم حمایت از تولید، پیگیری میدانی مشکلات واحدهای صنعتی و رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان تأکید کرد.
همچنین مدیران شرکتها نیز مهمترین چالشهای خود را با مسئولان شهرستان در میان گذاشتند.
در این بازدیدها موضوعاتی مانندصادرات، مشکلات برق و بانکی، هماهنگی دستگاههای اجرایی، و راهکارهای افزایش تولید و فروش بررسی شد.