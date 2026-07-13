به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان در جریان بازدید از سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی راوند و بررسی مسائل و موانع پیش‌روی این شرکت‌ها گفت: سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون دلار کالا از گمرک کاشان به ۳۰ کشور صادر می‌شود.

مجتبی راعی در این بازدید‌ها بر لزوم حمایت از تولید، پیگیری میدانی مشکلات واحد‌های صنعتی و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان تأکید کرد.

همچنین مدیران شرکت‌ها نیز مهم‌ترین چالش‌های خود را با مسئولان شهرستان در میان گذاشتند.

در این بازدید‌ها موضوعاتی مانندصادرات، مشکلات برق و بانکی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، و راهکار‌های افزایش تولید و فروش بررسی شد.