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با پیگیری دیوان محاسبات، مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان از وجوه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به حساب خزانهداری کل کشور بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز رسانه بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسیهای این نهاد نظارتی نشان میدهد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در مقطع جنگ تحمیلی سوم با برخی توجیهات مدیریتی، مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان از منابع نقدی نزد خود را در اقدامی مغایر با قوانین، به حسابی نزد یکی از بانکهای تجاری منتقل کرده بود که با ورود به موقع و اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور، این وجوه به حساب خزانهداری کل کشور بازگردانده شد.