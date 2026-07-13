به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس، تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران که در ترکیب خود فرزانه حیدری ، قدرتی زن هرمزگانی را به همراه داشت با نتیجه ۳ بر یک برابر تیم کنیا به برتری رسید.

تیم ملی ایران با این برد دومین پیروزی متوالی خود در این مسابقات را به ثبت رساند.

همچنین بتول مهران پور نیز به عنوان مربی، تیم ملی را همراهی کرد تا نمایندگان هرمزگان بار دیگر در موفقیت ایران نقش آفرین باشند.

در این مسابقه فرزانه حیدری والیبالیست مینابی عضو تیم ملی ، موفق به دریافت ۱۵ امتیاز شد.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی، امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت 17 به وقت ایران برابر چین، میزبان رقابت‌ها، صف‌آرایی می کند.

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رقابت‌های والیبال نشسته بانوان قهرمانی جهان، انتخابی پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز محسوب می‌شود و دو تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در این رویداد را کسب می کنند.