نشست مجازی بین‌المللی بازخوانی افق‌های نوین در اندیشه رهبر شهید ایران و واکاوی ابعاد تمدنی، فرهنگی و راهبردی اندیشه ایشان با حضور اندیشمندان ایران و پادشاهی تایلند برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این نشست به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند و با همکاری اداره کل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه تهران و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران به صورت برخط برگزار شد.

در این نشست غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس بنیاد سعدی، در پیامی تصویری مهم‌ترین مؤلفه‌های مکتب فکری رهبر شهید ایران را تشریح و بر جایگاه این اندیشه در تحولات فرهنگی و تمدنی جهان اسلام تأکید کردند.

دکتر ناصرالدین حیدری سفیر جمهوری اسلامی ایران در پادشاهی تایلند نیز با تبیین اندیشه سیاسی رهبر شهید، اصول «عزت، حکمت و مصلحت» را از مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

در ادامه، دکتر محمود واعظی استاد دانشگاه تهران در مقاله‌ای با عنوان «آینده جهان در اندیشه امام خامنه‌ای؛ نقش دانش و اقتدار» به جایگاه علم، معنویت و اقتدار در آینده تمدن بشری پرداخت و دکتر پورعزت، استاد دانشگاه تهران نیز الزامات تحقق نظریه حکمرانی متعالی را با تأکید بر عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی تبیین کرد.

همچنین دکتر علی ربانی، استاد دانشگاه، نقش اندیشه رهبر شهید ایران را در نظام‌سازی، تمدن‌سازی، احیای هویت ایرانی ـ اسلامی، گسترش فرهنگ مقاومت و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بررسی کرد.

دکتر مهدی زارع، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند نیز با تشریح نگاه آینده‌نگر و تمدنی رهبر شهید بر اهمیت فرهنگ، هویت، انسان‌سازی و گفت‌وگوی میان تمدن‌ها در منظومه فکری ایشان تأکید کرد.

در بخش بین‌المللی این نشست نیز استادان و پژوهشگران تایلندی، ابعاد مختلف اندیشه رهبر شهید ایران را از منظر ژئوپلیتیک، مطالعات اسلامی، حکمرانی، عدالت، استقلال، تمدن نوین اسلامی و فرهنگ شهادت بررسی کردند.

شرکت‌کنندگان در پایان این نشست با تأکید بر اینکه اندیشه رهبر شهید ایران منظومه‌ای جامع، آینده‌نگر و مبتنی بر معنویت، عقلانیت، عدالت، علم، استقلال، مقاومت، کرامت انسانی و تمدن‌سازی است، بر توسعه پژوهش‌های علمی، گسترش همکاری‌های دانشگاهی و استمرار گفت‌و‌گو‌های علمی و بین‌المللی برای معرفی و تبیین این میراث فکری در سطح جهانی تأکید کردند.