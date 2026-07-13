به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی، مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد،گفت:با توجه به تردد گسترده جمعیت و آسیب‌هایی که به بخشی از فضا‌های سبز در مسیر تشیع رهبر شهید، وارد شده بود، عملیات بازسازی و بازپیرایی بلافاصله آغاز شد. همچنین در این راستا بیش از ۲۰۰ هزار گونه گیاهی شامل انواع درخت، درختچه، پرچین، گل‌های دائمی و گل‌های فصلی برای احیای فضای سبز آسیب‌دیده تأمین و در نقاط مختلف شهر کاشته شد.

حامد فیض‌الهی،با اشاره به اقدامات انجام‌شده پیش از برگزاری مراسم، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما تأمین ایمنی مسیر‌های تردد زائران بود. به همین منظور، بیش از ۱۵ هزار اصله درخت پهن‌برگ در مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم، هرس سبز شد.

وی اضافه کرد: همچنین تمامی تشتک‌های درختانی که دارای گودی بودند و امکان ایجاد مشکل برای تردد شهروندان و زائران داشتند، با خاک پر شدند که عبور و مرور بدون هیچ‌گونه مخاطره‌ای انجام شود.

فیض‌الهی با بیان اینکه ساماندهی درختچه‌های مسیر‌های اصلی نیز در دستور کار قرار داشت، خاطرنشان کرد: درختچه‌های نارور خیابان امام رضا (ع) نیز کابل‌بندی و آرایش شدند که ضمن حفظ زیبایی بصری، از ایجاد هرگونه مزاحمت برای جمعیت حاضر جلوگیری شود.

وی بیان کرد: این اقدامات در محور‌های اصلی برگزاری مراسم از جمله خیابان امام رضا (ع)، بلوار جمهوری، بلوار فرودگاه، بلوار مصلی، خیابان نواب، خیابان شیرازی و بلوار طبرسی اجرا شد.

مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد با اشاره به حجم بالای خدمات ارائه‌شده در روز مراسم، ادامه داد: در مجموع حدود پنج هزار و ۵۰۰ نیروی فضای سبز شهرداری در حالت آماده‌باش قرار داشتند که از این تعداد، یک‌هزار و ۵۰۰ باغبان به‌صورت مستقیم در مسیر‌های تشییع مستقر بودند و خدمات لازم را در حین برگزاری مراسم و همچنین پس از پایان آن ارائه کردند.

وی با اشاره به آسیب‌هایی که به میدان بیت‌المقدس وارد شد، اظهار کرد: این میدان بیشترین میزان آسیب را در بخش فضای سبز متحمل شد که عملیات بازسازی آن به‌طور کامل آغاز شده و اکنون نیز مراحل تکمیلی آن در حال انجام است. همچنین در سایر خیابان‌ها و بلوار‌های تحت تأثیر مراسم، عملیات کاشت مجدد پرچین‌ها، گل‌های دائمی و سایر گونه‌های گیاهی توسط نیرو‌های فضای سبز در حال تکمیل است.

مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد با بیان اینکه بخشی از تجهیزات شهری نیز به‌صورت موقت از مسیر‌های تشییع جمع‌آوری شده بود، خاطرنشان کرد: برای تسهیل تردد جمعیت، بیش از ۲۵۰ فلاورباکس از مسیر‌ها جمع‌آوری شده بود، که پس از پایان مراسم مجدداً در محل‌های اصلی خود جانمایی و نصب شد. همچنین برخی مبلمان شهری، پایه‌های روشنایی و سایر تجهیزات که به‌منظور مدیریت جمعیت به‌صورت موقت جابه‌جا یا جمع‌آوری شده بودند، مجدداً نصب و به وضعیت اولیه بازگردانده شدند.

فیض‌الهی با اشاره به خدمات ارائه‌شده برای اسکان زائران، ادامه داد: ۱۴ بوستان برای اسکان و استراحت زائران تجهیز و آماده‌سازی شد که از جمله آنها می‌توان به بوستان زائرپذیر غدیر، بوستان وحدت، جهانشهر، بسیج، بهشت، فهمیده، پارک خطی پرواز، بوستان ریحانه، شهربانی، صبا و سایر بوستان‌های پیش‌بینی‌شده اشاره کرد.

وی ادامه داد: بیشترین میزان استقبال زائران از بوستان‌های اطراف حرم مطهر رضوی در مناطق ۸ و ثامن و به‌ویژه بوستان زائرپذیر غدیر بود که خدمات اسکان و رفاهی به زائران ارائه کرد. همچنین چهار المان تمثال رهبر شهید در خیابان امام رضا (ع) و بالای پل غدیر نصب شد که فضای شهری متناسب با حال و هوای مراسم فضاسازی شود.

مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد با اشاره به خدمات رفاهی ارائه‌شده به زائران، تصریح کرد: در طول برگزاری مراسم، دو هزار و ۳۰۰ چشمه سرویس بهداشتی واقع در بوستان‌ها و فضا‌های سبز شهری به‌صورت شبانه‌روزی در اختیار زائران و عزاداران قرار گرفت که خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.