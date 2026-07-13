پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار شهرستان رباط کریم شامگاه یکشنبه در تجمعی حماسی، از اقدام نیروهای مسلح در مسدود کردن تنگه هرمز قدردانی کرده و بر لزوم تداوم پاسخهای کوبنده به دشمن آمریکایی-صهیونیستی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یکصد و سی و چهارمین شب تجمعات مردمی، مردم رباط کریم با حضور در میادین شهر، اقتدار دفاعی کشور در آبراههای استراتژیک را ستودند. شرکتکنندگان در این اجتماع با محکوم کردن بدعهدیهای آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی، از نیروهای مسلح خواستار تداوم اقدامات بازدارنده و پاسخهای پشیمانکننده به هرگونه خطای محاسباتی دشمن شدند. این مراسم با سر دادن شعارهای حماسی و تأکید بر وحدت ملی در حمایت از منافع کشور به پایان رسید.