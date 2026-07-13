رئیس شورای اسلامی شهر یزد: با اجرای ۳۵ کیلومتر شبکه زیرزمینی، احداث بیش از هزار و ۳۰۰ حلقه چاه جذبی و اصلاح مسیر‌های هدایت روان‌آب‌ها، بخش قابل توجهی از مشکلات دیرینه شهر در زمان بارندگی برطرف شده است.

مهار آبگرفتگی‌ها در یزد با اجرای ۳۵ کیلومتر شبکه زیرزمینی و هزار و ۳۰۰ چاه جذبی

مهار آبگرفتگی‌ها در یزد با اجرای ۳۵ کیلومتر شبکه زیرزمینی و هزار و ۳۰۰ چاه جذبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عزیزالله سیفی گفت: دفع آب‌های سطحی یکی از چالش‌های قدیمی شهر یزد بود که حتی با بارندگی‌های کم نیز بسیاری از مناطق شهری را تحت تأثیر قرار می‌داد و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های اساسی برای مدیریت روان‌آب‌ها بود.

وی افزود: شرایط جغرافیایی یزد، به دلیل قرار گرفتن شهر در منطقه‌ای خشک و نبود مجاورت با رودخانه یا مناطق کوهستانی، مدیریت آب‌های سطحی را نسبت به بسیاری از شهر‌های دیگر دشوارتر کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر، تصریح کرد: پس از سیل سال ۱۴۰۱، توجه ویژه‌ای به تقویت زیرساخت‌های مدیریت بحران و دفع آب‌های سطحی شد و در همین راستا اجرای شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی، افزایش ظرفیت جذب آب و اصلاح مسیر‌های هدایت روان‌آب‌ها در دستور کار قرار گرفت.

سیفی ادامه داد: در این دوره با اجرای ۳۵ کیلومتر شبکه زیرزمینی با استفاده از لوله‌های قطور و ایجاد بیش از هزار و ۳۰۰ حلقه چاه جذبی، اقدامات موثری برای کاهش آبگرفتگی‌ها و افزایش تاب‌آوری شهر در برابر بارندگی‌ها انجام شد.

وی خاطرنشان ساخت: این اقدامات موجب شده است تا پس از بارندگی‌ها، میزان آبگرفتگی در بسیاری از معابر و محلات شهر نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته باشد..