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رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران در سال جاری خبر داد و گفت: با این واریزی، تاکنون ۶۶ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حبیب جهانساز به خبرگزاری صدا و سیما گفت: ۲۵۱ میلیارد تومان بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران گیلان و مازندران در سال جاری شامل ۱۶۶ میلیارد تومان قدر سهم دولت و ۸۵ میلیارد تومان سهم کارخانجات چایسازی، امروز به حساب آنها واریز شد.
وی افزود: با واریزی امروز، تاکنون ۲ هزار و ۶۲ میلیارد تومان معادل ۶۶ درصد مطالبات چایکاران شمال کشور بابت خرید امسال پرداخت شده است.
رئیس سازمان چای کشور از افرایش ۴ درصدی برداشت برگ سبز چای از باغهای شمال کشور امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، ۸۴ هزار و ۵۵۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۳ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده است که ۴۹ هزار و ۲۴۴ تن معادل ۵۸ درصد درجه یک و ۴۲ درصد بقیه درجه ۲ است.
حبیب جهانساز افزود: از اردیبهشت امسال تاکنون ۱۹ هزار تن چای خشک نیز در کارخانههای فرآوری چای در شمال کشور از محصول امسال باغهای چای استحصال شده است.