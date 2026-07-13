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شاخص کیفی هوا در شهرستان خرمشهر در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه ۲۲ تیر شاخص کیفی هوا در شهرهای خرمشهر با ۱۱۱، اندیمشک با ۱۳۴، مسجدسلیمان با ۱۳۲، شوشتر با ۱۲۳، هندیجان با ۱۲۱ و گتوند با ۱۱۷ میکروگرم بر مترمکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی قرار گرفت.
همچنین شهرهای های شوش با ۱۵۶ و بهبهان با ۱۵۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، براساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.