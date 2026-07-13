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مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر ظرفیت بالای اقتصادی پنیر لیقوان گفت: این محصول سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در استان ایجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز افشانی اظهار کرد: پنیر لیقوان با تولید نزدیک به ۲۰ هزار تُن در سال، یکی از مهمترین محصولات هویتدار و ارزشآفرین بخش کشاورزی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۵۰ واحد دارای مجوز و کارگاههای تولیدی در استان به تولید پنیر لیقوان مشغول هستند. از این تعداد ۱۹ واحد در روستای لیقوان و ۳۱ واحد در سایر مناطق استان فعالیت دارند و در مجموع برای صدها نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
افشانی با اشاره به رشد هزینههای تولید، افزایش قیمت شیر خام، خوراک دام و کاهش تولید شیر گوسفندی گفت: این عوامل موجب افت تولید برخی واحدها، کاهش عرضه و در نهایت افزایش قیمت پنیر لیقوان در سال جاری شده است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی توسعه این صنعت را نیازمند برنامهریزی در تمامی حلقههای زنجیره ارزش دانست و افزود: حمایت از دامداران، افزایش تولید شیر باکیفیت، استانداردسازی، بستهبندی مناسب، نشان سازی و توسعه صادرات باید به صورت همزمان دنبال شود تا ضمن حفظ اصالت این محصول، ظرفیت حضور آن در بازارهای جهانی نیز افزایش یابد.
به گفته وی سال گذشته بیش از ۴۵۰ تن پنیر لیقوان صادر شد که بخش عمده آن به شکل صادرات چمدانی بود. این محصول اکنون به کشورهایی مانند عراق، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشود و در مقیاس محدود نیز به بازارهای اروپا و آمریکای شمالی راه یافته است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مهمترین چالشهای این صنعت را خشکسالی، کاهش مراتع، افزایش هزینههای تولید، عرضه محصولات غیراستاندارد، ضعف در برندسازی، نبود ثبت بینالمللی نشان جغرافیایی و محدودیتهای صادراتی عنوان کرد و گفت: با حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه بازارهای صادراتی میتوان جایگاه جهانی پنیر لیقوان را به شکل قابل توجهی ارتقا داد.