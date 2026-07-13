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فرماندار شهرستان عباسآباد بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای حمایت از سرمایهگذاران واجدشرایط در حوزه آبزیپروری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با عملیات رهاسازی ۳۰۰ هزار قطعه بچهماهی سفید در رودخانه اسپی رود کلارآباد، فرماندار شهرستان عباسآباد بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای حمایت از سرمایهگذاران واجدشرایط در حوزه آبزیپروری تأکید کرد و گفت: این اقدام در راستای تقویت امنیت غذایی و توسعه پایدار منابع شیلاتی در محور اقتصاد دریامحور صورت گرفت.
کابلی، بر ظرفیتهای کمنظیر منطقه در صنعت آبزیپروری تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاههای اجرایی و اداری شهرستان آماده پشتیبانی از سرمایهگذاران دارای اهلیت هستند تا با تقویت این بخش، علاوه بر تأمین امنیت غذایی، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه محقق شود
رئیس اداره شیلات شهرستان عباسآباد، از فعالیت ۴ استخر کمکتکثیر طبیعی و همچنین تکثیر مصنوعی با حمایت مرکز بازسازی شهید رجایی ساری خبر داد و گفت: این شهرستان دارای ۴ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری و ۸ واحد پرورش ماهیان سردآبی است.
صادقی افزود: عملیات رهاسازی بچهماهی سفید تا پایان فصل در ۵ تا ۶ مرحله تکرار شود تا ذخایر آبزیان دریای خزر تقویت شود.
زرودی مدیرعامل شرکت تعاونی پره ماهیگیران سلمانشهر نیز ضمن اشاره به ایجاد اشتغال برای ۸۰ نفر توسط این تعاونی، به چالشهای پیش روی صیادان پرداخت و با اشاره به افزایش هزینههای تجهیزات و تورها بر اثر نوسانات ارزی، خواستار حمایت دولت از طریق تسهیلات مناسب و اعتبارات لازم شد.