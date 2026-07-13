کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: افزایش دما و ماندگاری هوای گرم تا اواخر وقت فردا سه شنبه ۲۳ تیر به ویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.

پیش بینی افزایش دما و ماندگاری هوای گرم در هرمزگان، ۲۲ تیر

پیش بینی افزایش دما و ماندگاری هوای گرم در هرمزگان، ۲۲ تیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد گرم و خشک و افزایش دما بخصوص در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان پیش بینی می‌شود و بروز گرد و غبار و انتقال آن از استان‌های همجوار به این مناطق نیز محتمل خواهد بود و دریا، سواحل وجزایر نیز بعدازظهر افزایش باد‌های جنوب غربی پیش بینی می‌شود.

او افزود: مناطق دریایی استان بویژه محدوده تنگه هرمز و دریای عمان، بعدازظهر و شب با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی، متلاطم خواهد شد. توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی در نظر گرفته شود.

سی سی پور گفت: فردا سه شنبه بتدریج افزایش باد‌های جنوب شرقی در دریای عمان پیش بینی و از روز چهارشنبه تا پایان هفته با تشدید سرعت باد، سایر نواحی دریایی استان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و دریا نسبتاً مواج خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز و فردا کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش دمای بیشینه (۲ تا ۴ درجه سلسیوس) پیش بینی و توصیه می‌شود تمهیدات لازم انجام شود.

او افزود: از تردد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه ظهر خودداری و مصرف بهینه حامل‌های انرژی به کار گرفته شود.