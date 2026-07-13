در پی شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم شهرستان اسلامشهر در یکصد و سی و چهارمین شب تجمعات مردمی، با حضور گسترده در خیابان‌ها و میادین، پیمان وفاداری خود را به راه امام و شهید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماع که در فضایی لبریز از اندوه و در عین حال عزمی راسخ برگزار شد، نمادی از وفاداری مردم اسلامشهر به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری است. شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی در حمایت از استقلال و عزت کشور، تأکید کردند که شهادت رهبر انقلاب، انگیزه‌ای مضاعف برای ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان است.