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حضور مردم استان در صحنه و میدانداری آنان به ۱۳۴ شب رسیده و عشق به وطن و برهم زدن محاسبات دشمن بزرگترین پیام این تجمع هاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم خراسان شمالی شبها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور مییابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان میدهند.
ادامه مسیر رهبر شهید، حرف اصلی مردم در تجمعات شبانه است. مردم همچنین تاکید کردند که پیرو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند. مردم در این تجمعات همچنین از ضرورت مصرف بهینه برق برای یاری دیگر هموطنان گفتند.
مردم ولایتمدار شهرستانهای استان هم برای یکصد و سی و چهارمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدانهای اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوهای از همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.