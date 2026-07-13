به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «علی از زبان علی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدیان، با هدف معرفی شخصیت امام (ع) به مخاطبان غیرفارسی‌زبان، پس از موفقیت در نسخه‌های فارسی و عربی، به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شد.

این اثر که توسط «میکاییل گورل»، معاون رئیس مؤسسه آل البیت (ع) ترکیه ترجمه شده، تلاش می‌کند تا زندگی امام (ع) را نه به صورت یک گزارش تاریخی، بلکه از خلال سخنان و خاطرات اول‌شخص آن حضرت به تصویر بکشد. این روایت زنده، خواننده را از دوران کودکی و تربیت در خانه پیامبر اکرم (ص) تا لحظات تکان‌دهنده شهادت در محراب عبادت همراه می‌کند.

استقبال گسترده از این اثر (با فروش ۱۲۰ هزار نسخه در ایران) و انتشار متوالی آن به زبان‌های عربی و ترکی، نشان‌دهنده نیاز جهانی به بازخوانی الگوی عدالت و اخلاق امام علی (ع) در دنیای امروز است.

در بخش‌هایی از این کتاب می‌خوانیم: من علی فرزند ابوطالب و فاطمه بنت اسد، در روز سیزدهم رجب سال ۳۰ عام‌الفیل، در شهر مکه و در درون خانهٔ کعبه متولد شدم. پدرم ابوطالب، چندین فرزند داشت و از نظر معیشت در تنگنا بود. خویشان نزدیک به یاری وی شتافتند و هرکدام سرپرستی یکی از فرزندان او را برعهده گرفتند. از آن میان، رسول خدا (ص) مرا برگزیدند تا همچون عضوی از خانوادهٔ آن حضرت، در کنار ایشان و خانواده‌شان زندگی کنم.

پیامبر (ص) پسری نداشتند؛ اما تقدیر الهی چنان بود که از من، چونان فرزندشان نگهداری کنند و در رشد و تربیت من از هیچ لطفی دریغ نورزند و تمام مهر و عطوفتی که یک پدر به فرزندش دارد، برای من به‌کار گیرند؛ تا آنجا که رسول خدا (ص) مرا در دامان خویش می‌نشاندند و در آغوش می‌گرفتند و در بستر مخصوص خود جای می‌دادند.

در کنار ایشان آرام می‌گرفتم و بوی خوش آن حضرت به مشامم می‌رسید. حتی گاه غذا را لقمه‌لقمه در دهانم می‌گذاشتند. هرگز دروغی در گفتار من و خطایی در رفتار من مشاهده نکردند.

از لحظه‌ای که رسول خدا (ص) را از شیر گرفته بودند، خداوند گرامی‌ترین فرشته‌اش را مأمور تربیت وی کرده بود تا او را همواره به راه‌های کرامت و راستی و اخلاق نیکو راهنمایی کند. من نیز همواره با رسول خدا (ص) بودم، همچون فرزندی که همیشه در کنار مادر است. آن بزرگوار نیز هر روز درس جدیدی از اخلاق نیکو به من می‌آموختند و از من می‌خواستند که در گفتار و رفتار، از ایشان پیروی کنم.

رسول خدا (ص) هر سال، چندماهی را در غار «حراء» سپری می‌کردند. در آن ایام، تنها من بودم که با ایشان ملاقات می‌کردم و درطول این مدت، جز من، کسی ایشان را نمی‌دید.