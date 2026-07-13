رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خرمدره از آغاز عملیات روکش آسفالت مسیر روستای فلج به طول ۳.۵ کیلومتر خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مهدی دهقانی، با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه راه‌های روستایی این شهرستان گفت: عملیات روکش آسفالت مسیر روستای فلج به طول ۳.۵ کیلومتر آغاز شده است که برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۱۵.۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و تلاش مجموعه راهداری این طرح تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید و در اختیار اهالی روستا قرار می‌گیرد.

دهقانی با بیان اینکه اجرای این طرح یکی از مطالبات مهم و دیرینه روستاییان منطقه بود تصریح کرد: بهسازی و ارتقای کیفیت راه‌های روستایی نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد تسهیل رفت‌وآمد ساکنان و توسعه مناطق روستایی دارد و اداره راهداری شهرستان در این مسیر با جدیت پیگیر تحقق مطالبات مردمی است.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خرمدره همچنین از اجرای دو پروژه دیگر در بخش ابنیه فنی خبر داد و گفت: هم‌اکنون عملیات تعریض پل روستای الوند و همچنین پل ورودی ویستان پایین در حال اجراست که برای این دو پروژه در مجموع مبلغ ۲ میلیارد تومان هزینه می‌شود.

وی افزود: این اقدامات در راستای ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، افزایش ایمنی و بهبود خدمت‌رسانی به مردم مناطق روستایی شهرستان خرمدره در حال انجام است و تلاش می‌کنیم روند اجرای طرح ها با سرعت و کیفیت مناسب ادامه یابد.