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رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان خرمدره از آغاز عملیات روکش آسفالت مسیر روستای فلج به طول ۳.۵ کیلومتر خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مهدی دهقانی، با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در حوزه راههای روستایی این شهرستان گفت: عملیات روکش آسفالت مسیر روستای فلج به طول ۳.۵ کیلومتر آغاز شده است که برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۱۵.۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
وی افزود: با برنامهریزی انجامشده و تلاش مجموعه راهداری این طرح تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید و در اختیار اهالی روستا قرار میگیرد.
دهقانی با بیان اینکه اجرای این طرح یکی از مطالبات مهم و دیرینه روستاییان منطقه بود تصریح کرد: بهسازی و ارتقای کیفیت راههای روستایی نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد تسهیل رفتوآمد ساکنان و توسعه مناطق روستایی دارد و اداره راهداری شهرستان در این مسیر با جدیت پیگیر تحقق مطالبات مردمی است.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان خرمدره همچنین از اجرای دو پروژه دیگر در بخش ابنیه فنی خبر داد و گفت: هماکنون عملیات تعریض پل روستای الوند و همچنین پل ورودی ویستان پایین در حال اجراست که برای این دو پروژه در مجموع مبلغ ۲ میلیارد تومان هزینه میشود.
وی افزود: این اقدامات در راستای ارتقای زیرساختهای حملونقل جادهای، افزایش ایمنی و بهبود خدمترسانی به مردم مناطق روستایی شهرستان خرمدره در حال انجام است و تلاش میکنیم روند اجرای طرح ها با سرعت و کیفیت مناسب ادامه یابد.