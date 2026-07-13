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حمایت مردم از پاسخ کوبنده نیرو‌های مسلح به تجاوزات دشمن

مردم تهران در صد و سی و چهارمین شب از اجتماعات شبانه از پاسخ کوبنده نیرو‌های مسلح به تجاوزات آمریکا حمایت کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۰۹:۱۱
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برچسب ها: حضور مردم در خیابان ها ، اتحاد و انسجام ، اقتدار ملی ، اقتدار نظامی
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