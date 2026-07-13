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لاشه یک خرس قهوهای نر و بالغ در ارتفاعات گرگان در استان گلستان کشف شد و کارشناسان اداره کل حفاظت محیطزیست استان در حال بررسی علت مرگ این گونه ارزشمند هستند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش اداره کل حفاظت محیطزیست گلستان گفت:مردم روستای چهارباغ در ارتفاعات گرگان لاشه این خرس کشف و به مأموران محیطزیست تحویل داده شد.
محمود شکیبا افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد این خرس به دلیل شکستگی و فرسودگی دندانها از سن بالایی برخوردار بوده است.
وی اظهار کرد: لاشه این خرس برای انجام کالبدشکافی و تعیین علت دقیق مرگ به اداره کل حفاظت محیطزیست گلستان منتقل شده و نتیجه بررسیهای تخصصی پس از تکمیل اعلام خواهد شد.
شکیبا با اشاره به اینکه منطقه چهارباغ از زیستگاههای خرس قهوهای در گلستان به شمار میرود، تأکید کرد: حفاظت از زیستگاههای طبیعی و گونههای ارزشمند حیاتوحش از اولویتهای محیطزیست استان است.