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با قرارگیری شاخص پرتوهای فرابنفش در هوای اصفهان به عدد ۱۱ سلامت شهروندان در معرض خطر قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پیش بینی میشود که شاخص پرتوهای فرابنفش (UV) به ۱۱ میرسد که هشدار جدی برای سلامت عمومی است.
حمید گله داری افزود: بر اساس شاخصهای جهانی، عدد ۱۱ در رده «خطر بسیار شدید» قرار داشته و میتواند در کمتر از ۱۵ دقیقه منجر به آسیبهای چشمی، سوختگی پوست، اختلال در سیستم ایمنی و افزایش خطر ابتلا به سرطانهای پوستی مبدل شود.
وی گفت: در این شرایط لازم است در سایه بمانید و به خصوص در طول ساعات ظهر، لباسهایی بپوشید که بازوها و پاهای شما را بپوشاند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در این روزها از کلاه لبه پهن استفاده کنید تا صورت، سر، گوشها و گردن شما را در سایه نگه دارد، افزود: از عینک آفتابی استفاده کنید که دور تا دور چشم را بپوشاند و هر دو تشعشعات UVA و UVB را مسدود کند.
گله داری گفت: برای حفاظت در برابر هر دو اشعه UVA و UVB، از کرم ضد آفتاب با فاکتور حفاظت در برابر خورشید SPF ۱۵ یا بالاتر استفاده کنید.
وی افزود: انواع خاصی از شیشه و پلاستیکها میتوانند برای جلوگیری از نور UV، بویژه UVC استفاده شوند.
اداره کل هواشناسی اصفهان پیش بینی کرد تقویت الگوهای تابستانه و ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و هشدار سطح زرد در زمینه افزایش دما طی این هفته صادر شده است.