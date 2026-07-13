کیفیت هوای در شهرستان‌های شهرکرد، بروجن و لردگان چهارمحال و بختیاری قابل قبول گزارش شد.

کیفیت هوای چهارمحال و بختیاری قابل قبول

کیفیت هوای چهارمحال و بختیاری قابل قبول

به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: شهرکرد با شاخص کیفیت هوای ۸۷، لردگان ۹۲ و بروجن ۸۲ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

محسن کریمی افزود: در شهرکرد غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۰ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۶۲ میکروگرم در مترمکعب اندازه‌گیری شده است.

به گفته وی در بروجن غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۲۸ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۶۹ میکروگرم در مترمکعب و در لردگان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۲ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۸۸ میکروگرم در مترمکعب اندازه‌گیری شده است.