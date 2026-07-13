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معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از آمادگی کامل نیروهای راهداری استان برای خدمت رسانی به کاربران جادهای همزمان با آغاز فصل تابستان و افزایش حجم سفرها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: با توجه به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان در فصل تابستان، تمامی ادارات راهداری شهرستانها در حالت آماده باش قرار گرفتند.
فرخی افزود: ۳۰ تیم راهداری شامل ۱۲۰ راهدار با بهرهگیری از ۲۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات و تجهیزات راهداری در محورهای اصلی، شریانی و پرتردد استان مستقر شدهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات احتمالی و خدمترسانی به مسافران اقدام کنند.
به گفته وی استقرار تیمهای عملیاتی در محورهای پرتردد از جمله کریدور راهبردی چابهار – مشهد، شامل؛ محورهای بیرجند–قاین، بیرجند–سربیشه–نهبندان، نهبندان–زاهدان، بیرجند_ قاین و سایر محورهای شریانی استان از جمله محور فردوس- دیهوک - راور – کرمان، طبس- یزد- طبس- اصفهان و طبس – بشرویه با هدف ارتقای ایمنی، افزایش سرعت پاسخگویی به حوادث احتمالی و کاهش مخاطرات سفر انجام شده است.
فرخی با اشاره به آمادگی کامل ماشینآلات راهداری و سایر تجهیزات مورد نیاز گفت: این ماشین آلات در ۴۴ راهدارخانه و پایگاه راهداری و همچنین نقاط راهبردی استان جانمایی شدهاند تا در صورت وقوع هرگونه سانحه، انسداد مسیر یا بروز مشکلات ناشی از شرایط جوی، اقدامات لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
وی افزود: علاوه بر استقرار اکیپهای آماده باش، عملیات راهداری محوری نیز در سطح محورهای استان با جدیت در حال اجراست و راهداران در قالب برنامههای نگهداری مستمر، اجرای خطکشی، نصب و تعمیر علائم، پاکسازی حریم راه، اصلاح شیب شیروانی، تنقیه پلها و آبروها، لکهگیری و مرمت رویه آسفالت را در دستور کار دارند.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی افزود: راهداران خراسان جنوبی بهصورت شبانهروزی و با بهرهگیری از ۳۰ تیم گشت راهداری در تمامی محورهای مواصلاتی استان آماده خدمترسانی به هموطنان هستند و در طول اجرای طرح تابستانی، نظارت مستمر بر وضعیت راهها و ارائه خدمات به کاربران جادهای بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه حفظ ایمنی سفرها نیازمند مشارکت همه کاربران جادهای است، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از وضعیت راهها اطلاع کسب کرده و با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی، توجه به فاصله طولی مناسب و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.