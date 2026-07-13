به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق، گفت: دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند مصرف برق خود را در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد کاهش دهند.

امید رفیعی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم، با اشاره به ورود موج گرما و افزایش بار شبکه برق، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند در چارچوب برنامه‌های مدیریت مصرف، از ساعت ۱۲ ظهر با کاهش مصارف غیرضروری، در حفظ پایداری شبکه سراسری برق مشارکت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با بیان اینکه مصرف برق دستگاه‌های اجرایی به‌صورت روزانه و ساعت‌به‌ساعت پایش می‌شود، اظهار کرد: تیم‌های نظارتی به‌طور مستمر عملکرد ادارات را رصد می‌کنند و در صورت مصرف خارج از الگوی تعیین‌شده، ابتدا اخطار صادر خواهد شد و در صورت تداوم تخلف، اقدامات قانونی و اجرایی لازم اعمال می‌شود.

امید رفیعی مشارکت دستگاه‌های اجرایی و شهروندان در مدیریت مصرف را مهم‌ترین راهکار حفظ پایداری شبکه برق در روز‌های اوج مصرف تابستان دانست و از مشترکان خواست با صرفه‌جویی در مصرف برق، صنعت برق را در تأمین برق پایدار همراهی کنند.