فیلم‌های سینمایی «مربی محبوب» و «اودری زیبا»، دوبله شده و قرار است از شبکه‌های سه و نمایش پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «مربی محبوب» در گونه درام، ورزشی و کمدی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه سه پخش شود.

داستان این فیلم درباره منگ‌گونگ مربی یک تیم بسکتبال است که به خاطر نتایج ضعیفش در آستانه اخراج است. او با پسر جوانی که به شکل آنلاین او را تخریب می‌کند رو‌به‌رو می‌شود ولی رابطه این دو نفر به زودی صمیمی شده و راهنمایی‌های پسر جوان باعث می‌شود رابطه مربی با بازیکنانش خوب شود. در نهایت تیم فعلی مربی عملکرد خوبی نشان داده و می‌تواند تیم قبلی‌اش را که مدعی بوده شکست دهد.

این فیلم بر اهمیت تلاش، پشتکار و فرصت دوباره برای جبران شکست‌ها تأکید دارد و نشان می‌دهد که ناکامی‌های گذشته مانعی برای موفقیت آینده نیستند. داستان ارزش گفت‌و‌گو، درک متقابل و تبدیل تقابل و دشمنی به همکاری سازنده را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که شناخت توانایی‌های دیگران می‌تواند به رشد فردی و موفقیت جمعی منجر شود.

فیلم سینمایی «اودری زیبا» در گونه درام و خانوادگی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

این فیلم درباره مادرِ دختر و پسری جوان است که در سن میانسالی دچار آلزایمر می‌شود. دختر که با مادرش قطع رابطه کرده به سختی حاضر می‌شود با او دیدار کند، اما طی روز‌هایی که با او می‌گذراند دوباره عشق و علاقه شان به یکدیگر زنده می‌شود. در این میان معلوم می‌شود که دختر هم سرطان خون دارد و مادر برای پیوند سلول‌های بنیادی خون به بیمارستان می‌رود و دختر تحت تأثیر فداکاری مادر قرار می‌گیرد.

این فیلم بر اهمیت محبت، همبستگی و مسئولیت‌پذیری در قبال خانواده تأکید دارد و نشان می‌دهد که اعضای خانواده در سخت‌ترین شرایط باید در کنار یکدیگر بمانند. فیلم، ارزش فداکاری والدین برای فرزندان را یادآوری می‌کند و مخاطب را به قدردانی از زحمات پدر و مادر، به‌ویژه در دوران سالمندی و بیماری، ترغیب می‌سازد.