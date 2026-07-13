شهید شاکر محیسن بر اثر حملات متجاوزان آمریکایی به شهرستان هندیجان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی خوزستان اعلام کرد: شهید والامقام شاکر محیسن در نخستین ساعات بامداد ۲۲ تیرماه، در حین انجام وظیفه در محل کار خود در محدوده شهرستان هندیجان در پی حمله ددمنشانه رژیم تروریستی آمریکا به درجه شهادت نائل و به کاروان شهدا پیوست.

این اداره کل ضمن تبریک و تسلیت شهادت شاکر محسین به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معظم این شهید والامقام و مردم قدرشناس استان اعلام کرد زمان و مکان مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام متعاقبا اعلام می‌شود.