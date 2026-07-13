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عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران، از اشراف دقیق رهبر شهید انقلاب بر حوزه سلامت سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید حسن امامی رضوی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، با اشاره به نقش و جایگاه رهبر شهید در مدیریت کلان کشور، گفت: ایشان در طول نزدیک به ۳۷ سال مسئولیت، در همه حوزهها از جمله سلامت حضور فعال داشتند و سیاستهای این بخش را با دقت و نگاه کارشناسی دنبال میکردند.
وی درباره توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به حوزه سلامت، افزود: در حوزه سلامت نیز ایشان ورود فعال داشتند و اطلاعات دقیق و عمیقی از مسائل این بخش داشتند که میتوان این موضوع را از بیانات، رهنمودها و دستوراتی که به مجلس و دولت ابلاغ میکردند، دریافت کرد.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ادامه داد: سیاستهای کلی سلامت که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، نمونهای از توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به حوزه سلامت است. این سیاستها با دقت و موشکافی بررسی شده بود و ایشان درباره آن نظرات کارشناسی داشتند.
امامی رضوی خاطرنشان کرد: نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب به حوزه سلامت، نشاندهنده اهمیت جایگاه سلامت مردم در سیاستگذاریهای کلان کشور بود.