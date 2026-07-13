به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اعلام کرد استخراج غیرمجاز رمزارز، با مصرف بی‌رویه برق، یکی از عوامل تهدیدکننده پایداری شبکه و تضییع حقوق مشترکان است. با مشارکت و مسئولیت‌پذیری شهروندان، می‌توان گامی مؤثر در حفظ برق پایدار و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی برداشت.

درصورتیکه از فعالیت دستگاه‌های رمز ارز غیرمجاز مطلع هستید، گزارش خود را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنید. هویت گزارش‌دهندگان به‌صورت کامل محرمانه حفظ شده و پاداش‌های نقدی افزایش‌یافته مطابق ضوابط پرداخت خواهد شد.

برای تشویق مشارکت مردمی در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، میزان پاداش گزارش‌های موثر افزایش یافت بطوریکه گزارش ۱۰ دستگاه اول از ۱.۵ میلیون تومان به ۳ میلیون تومان برای هر دستگاه، ۱۰ دستگاه دوم از ۱.۵ میلیون تومان به ۲ میلیون تومان برای هردستگاه و از ۳۰ تا ۲۰۰ دستگاه بدون تغییر، ۱.۵ میلیون تومان برای هردستگاه اعلام شده است.