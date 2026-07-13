\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c\u00a0\u06f2\u06f1 \u062a\u06cc\u0631\u0645\u0627\u0647\u060c \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062e\u0648\u0646\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u062c\u062f \u06af\u0648\u0647\u0631\u0634\u0627\u062f \u062f\u0631 \u062a\u06cc\u0631\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f3\u06f1\u06f4 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645 \u0631\u0648\u0632 \u062d\u062c\u0627\u0628 \u0648 \u0639\u0641\u0627\u0641 \u0646\u0627\u0645\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u062d\u062c\u0627\u0628 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u06cc \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u0644\u0647\u0627\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0647\u062f\u0641 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0636\u0639\u06cc\u0641 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0647\u0627 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647\u061b \u0627\u0645\u0627 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0645\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0637\u0626\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u062d\u062c\u0627\u0628\u060c \u06a9\u0631\u0627\u0645\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062d\u0641\u0638 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f.\n\n\n\u0631\u0648\u0632 \u0645\u0644\u06cc \u0639\u0641\u0627\u0641 \u0648 \u062d\u062c\u0627\u0628\n