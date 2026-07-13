طنین اتحاد در اجتماع شبانه مردم کدکن
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مردم انقلابی کدکن در صد و سی و پنجمین شب متوالی های با حضور در میدان امام حسن مجتبی (ع) فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سردادند.
در این مراسم، شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارد و پرچم کشورمان بر اتحاد و همبستگی در مقابل دشمن و لزوم خونخواهی امام شهید تاکید کردند.
این اجتماع با حضور پررنگ اقشار مختلف مردم برگزار شد.
حضور خانواده ها و جوانان در این اجتماع شبانه، جلوه خاصی به این مراسم بخشیده بود.
طنین اتحاد در اجتماع شبانه مردم کدکن طنین اتحاد در اجتماع شبانه مردم کدکن طنین اتحاد در اجتماع شبانه مردم کدکن طنین اتحاد در اجتماع شبانه مردم کدکن طنین اتحاد در اجتماع شبانه مردم کدکن