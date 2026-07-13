به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی، مردم انقلابی کدکن در صد و سی و پنجمین شب متوالی های با حضور در میدان امام حسن مجتبی (ع) فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سردادند.

در این مراسم، شرکت‌ کنندگان با در دست داشتن پلاکارد و پرچم کشورمان بر اتحاد و همبستگی در مقابل دشمن و لزوم خونخواهی امام شهید تاکید کردند.

این اجتماع با حضور پررنگ اقشار مختلف مردم برگزار شد.

حضور خانواده‌ ها و جوانان در این اجتماع شبانه، جلوه خاصی به این مراسم بخشیده بود.