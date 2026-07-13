به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرهنگ مرتضی عباسی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی خود، از نگهداری مقادیر قابل توجهی آهن آلات احتکار شده در یکی از انبار‌های زنجان مطلع شده و بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم و هماهنگی قضایی، به محل اعزام شده و در بازرسی صورت گرفته از این انبار بیش از سه هزار و ۵۴ تُن آهن آلات احتکار شده و فاقد ثبت در سامانه تجارت را کشف کردند.

عباسی گفت: ارزش این آهن آلات برابر نظر کارشناسان ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام و در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

وی از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی افراد، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.