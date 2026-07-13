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مراسم گرامیداشت امام مجاهد شهید با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم در حاجی آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه حاجی آباد گفت: مردم با حضور گسترده خود در این مراسم، خونخواهی امام شهید، حمایت از رهبری و ولایت پذیری را نشان دادند.
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حجت الاسلام مهدی دُری حضور گسترده مردم در تشییع رهبر شهید مقاومت را نشانه پویایی جامعه و عاملی برای تقویت همبستگی اجتماعی عنوان کرد و افزود: مشارکت مردم در چنین برنامههایی، علاوه بر نمایش وحدت ملی، زمینه آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با رهبر شهید، فرهنگ اهلبیت (ع)، سیره شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی را فراهم میسازد.