به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه حاجی آباد گفت: مردم با حضور گسترده خود در این مراسم، خونخواهی امام شهید، حمایت از رهبری و ولایت پذیری را نشان دادند.

بیشتر بخوانید: مراسم بزرگداشت امام شهید امت و شهدای پایگاه هوایی بندرعباس

حجت الاسلام مهدی دُری حضور گسترده مردم در تشییع رهبر شهید مقاومت را نشانه پویایی جامعه و عاملی برای تقویت همبستگی اجتماعی عنوان کرد و افزود: مشارکت مردم در چنین برنامه‌هایی، علاوه بر نمایش وحدت ملی، زمینه آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با رهبر شهید، فرهنگ اهل‌بیت (ع)، سیره شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی را فراهم می‌سازد.