معاون شورای عالی امنیت ملی گفت: مجازات آمران و عاملان ترور رهبر انقلاب و سایر شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر، حق ملت ایران است و مردم در این بیش از ۱۳۰­ شب­ در خیابان‌ها و میدان ها­ بر این مطالبه و خونخواهی امام مجاهد شهید و سایر شهدا تاکید کرده‌اند.

علی باقری کنی معاون شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما،­ گفت: باید در واقع ما با آمران، عاملان و همراهانی که در ترور رهبری عزیز ما دست داشتند و همچنین هموطنان ما را هدف قرار دادند، برخورد کنیم.

معاون شورای عالی امنیت ملی همچنین در ادامه در خصوص مجازات این عوامل باتوجه به صحبت های رهبری تاکید کرد و افزود: مردم در این بیش از ۱۳۰­­ شب­ در خیابان ها و میادین­ بر این مطالبه و خونخواهی امام مجاهد شهید و سایر شهدا تاکید کرده اند.