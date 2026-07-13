پخش زنده
امروز: -
معاون شورای عالی امنیت ملی گفت: مجازات آمران و عاملان ترور رهبر انقلاب و سایر شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر، حق ملت ایران است و مردم در این بیش از ۱۳۰ شب در خیابانها و میدان ها بر این مطالبه و خونخواهی امام مجاهد شهید و سایر شهدا تاکید کردهاند.
علی باقری کنی معاون شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، گفت: باید در واقع ما با آمران، عاملان و همراهانی که در ترور رهبری عزیز ما دست داشتند و همچنین هموطنان ما را هدف قرار دادند، برخورد کنیم.
معاون شورای عالی امنیت ملی همچنین در ادامه در خصوص مجازات این عوامل باتوجه به صحبت های رهبری تاکید کرد و افزود: مردم در این بیش از ۱۳۰ شب در خیابان ها و میادین بر این مطالبه و خونخواهی امام مجاهد شهید و سایر شهدا تاکید کرده اند.