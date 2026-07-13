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مردم ولایتمدار مازندران شامگاه یکشنبه در تجمعی حماسی، بر حمایت مطلق از نیروهای مسلح و لزوم صیانت از حقوق راهبردی ایران در تنگه هرمز تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم ولایتمدار مازندران شامگاه یکشنبه در تجمعی حماسی، بر حمایت مطلق از نیروهای مسلح و لزوم صیانت از حقوق راهبردی ایران در تنگه هرمز تأکید کردند.
این تجمع مردمی که فراتر از یک اجتماع ساده بود، نمادی از ایستادگی و پیروزی اراده ملت بر تهدیدات دشمن به شمار میرود.
در این مراسم شرکت کنندگان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، بر لزوم صیانت از حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران در این آبراه بینالمللی و پایبندی طرفهای مقابل به تعهدات و توافقات تأکید کردند.
حاضران در این تجمعات، وحدت و انسجام ملی را کلید پیروزی در برابر توطئههای دشمنان دانستند و بر تداوم حضور مردمی تا دستیابی به پیروزی نهایی تأکید ورزیدند.