مردم ولایتمدار مازندران شامگاه یکشنبه در تجمعی حماسی، بر حمایت مطلق از نیرو‌های مسلح و لزوم صیانت از حقوق راهبردی ایران در تنگه هرمز تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم ولایتمدار مازندران شامگاه یکشنبه در تجمعی حماسی، بر حمایت مطلق از نیرو‌های مسلح و لزوم صیانت از حقوق راهبردی ایران در تنگه هرمز تأکید کردند.

این تجمع مردمی که فراتر از یک اجتماع ساده بود، نمادی از ایستادگی و پیروزی اراده ملت بر تهدیدات دشمن به شمار می‌رود.

در این مراسم شرکت کنندگان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، بر لزوم صیانت از حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران در این آبراه بین‌المللی و پایبندی طرف‌های مقابل به تعهدات و توافقات تأکید کردند.

حاضران در این تجمعات، وحدت و انسجام ملی را کلید پیروزی در برابر توطئه‌های دشمنان دانستند و بر تداوم حضور مردمی تا دستیابی به پیروزی نهایی تأکید ورزیدند.