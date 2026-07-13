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عملیات لایروبی و پاکسازی بستر ۲ کیلومتر مسیل در شهرستان برخوار اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام شرکت آب منطقهای اصفهان تاکنون بیش از ۲ کیلومتر از بستر مسیل سین به سمت لودریچه با هدف مدیریت بهتر روانابها و پیشگیری از وقوع سیلابهای احتمالی در این شهرستان لایروبی و پاکسازی شد.
لایروبی مستمر مسیلها به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی در مدیریت منابع آب سطحی و کاهش خسارات ناشی از سیلاب، نقش حیاتی در ارتقای ایمنی و پایداری زیرساختهای شهری و روستایی شهرستان برخوار دارد.